Leao: “Mai pensato di andare via, voglio scrivere la storia del Milan!”

ADVERTISEMENTLeao: “Mai pensato di andare via, voglio scrivere la storia del Milan!”Il portoghese, impegnato con la nazionale per le sfide di qualificazione a Euro 2024, ha parlato in conferenza: “Avevo già deciso ancor prima di firmare il rinnovo” » continua a leggere su GAZZETTA.IT