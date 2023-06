Share on Twitter

Il Comune di Cirò Marina, attraverso il suo Vice Sindaco, il Dott. Pietro Francesco Mercuri, ha emesso un avviso di allerta meteo di livello arancione, valido dal 15 giugno 2023, a causa delle previsioni di forti precipitazioni accompagnate da rovesci intensi, attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Il messaggio di allerta è stato diramato dalla Protezione Civile Regionale e coprirà l’intero comprensorio di Cirò Marina.

Secondo le previsioni, i fenomeni meteo si estenderanno dalle prime ore del 15 giugno fino alla mezzanotte dello stesso giorno, con precipitazioni che potranno variare da sparse a diffuse e caratterizzate da rovesci o temporali. È possibile che si verifichino fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti, con conseguenze rilevanti. In particolare, potrebbero verificarsi esondazioni dei fiumi con un bacino idrografico di dimensioni significative.

Il Comune di Cirò Marina invita la cittadinanza a prestare la massima cautela, soprattutto per coloro che vivono o svolgono attività nei piani terra o interrati, poiché il rischio di allagamenti non può essere escluso. È consigliabile limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari, evitando comportamenti pericolosi durante la guida in condizioni di pioggia, e prestare particolare attenzione ai sottopassi viari.

In risposta all’allerta meteo, il Comune di Cirò Marina ha deciso di costituire il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) presso la sede comunale di Piazza Kennedy, n. 1. Questo centro avrà il compito di coordinare i servizi di soccorso e assistenza alla popolazione durante l’evento meteo. In caso di emergenza, è possibile contattare il centro attraverso il numero di telefono dedicato: 334/6040355.

Sono state attivate diverse funzioni all’interno del Centro Operativo Comunale, che opereranno 24 ore su 24 e saranno responsabili di diverse attività. Queste funzioni includono:



1) FUNZIONE TECNICA Dl PIANIFICAZIONE E CENSIMENTO DANNI (INTERVENTI SUL TERRITORIO)

La funzione tecnica e di pianificazione interessa tutti gli enti che svolgono attività di ricerca scientifica sul territorio. Il referente deve coordinare tutti i rapporti tra le varie componenti scientifiche e tecniche, cui é richiesta un’analisi conoscitiva del fenomeno ed un’interpretazione dei dati relativi alle reti di monitoraggio. Coordina gli interventi sul territorio e il censimento dei danni riferito a persone, edifici pubblici, edifici privati, impianti industriali, servizi essenziali, attività produttive, opere di interesse culturale, infrastrutture pubbliche, agricoltura e zootecnia. Assolve a richieste di sopralluogo e si raccorda con le funzioni n. 2, 3 e 4.

REFERENTE: Arch. Giuseppe Marinello (339-4670477), Responsabile dell’Area Lavori Pubblici del Comune di Cirò Marina con delega alla Protezione Civile, coadiuvato dai dipendenti: Russo Carlo, Cavallaro Giuseppe, Lettieri Santo Francesco, Marino Francesco, Carluccio Cataldo;

Associazioni di volontariato di Protezione Civile (Misericordia Cirò Marina, Off Road 4×4, Organizzazione Prociv Krimisa Città di Cirò Marina, Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Crotone, Associazione Gruppo Emergenza Ionio Sicuro – ODV).

FUNZIONI: Predisposizione ed aggiornamento degli scenari di rischio UFFICIO DI RIFERIMENTO: Ufficio Tecnico

2) FUNZIONE SANITA’, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA

La funzione sanità, assistenza sociale e veterinaria pianifica e gestisce tutte le problematiche relative agli aspetti socio-sanitari dell’emergenza. Il referente ha il compito di coordinare le attività svolte dai responsabili della Sanità locale e si raccorda con la funzione n.3 per l’utilizzo delle Organizzazioni di Volontariato che operano nel settore sanitario – Associazione di volontariato Misericordia di Cirò Marina.







REFERENTI: Polizia Locale, Comandante f.f. Salvatore Anania. FUNZIONI: Rischio sanitario ed associazioni di volontariato sanitario UFFICIO DI RIFERIMENTO: Polizia Locale

3) FUNZIONE VOLONTARIATO ED ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE

La funzione volontariato consiste nel fornire uomini, mezzi e materiali a supporto delle operazioni di soccorso ed assistenza coordinata dalle altre funzioni. Deve predisporre un quadro delle disponibilità di alloggiamento e dialogare con le autorità preposte alla emanazione degli atti necessari per la messa a disposizione degli immobili o delle aree. Si coordina con le funzioni 4 e 2.

REFERENTI: Polizia Locale, Comandante f.f. Salvatore Anania (334 – 6040355) Associazioni di volontariato:

FUNZIONI: Soccorso e/o assistenza alla popolazione

UFFICIO Dl RIFERIMENTO: Ufficio comunale di Protezione Civile presso ufficio del Sindaco

4) FUNZIONE MATERIALI E MEZZI

La funzione materiali e mezzi ha lo scopo di fornire un quadro costantemente aggiornato delle risorse disponibili in situazione di emergenza, attraverso il censimento dei materiali e mezzi presenti sul territorio. Nel caso in cui la richiesta di materiali e/o mezzi non possa essere fronteggiata a livello locale, il Sindaco rivolgerà richiesta agli organi competenti.

REFERENTI: Arch. Raffaele Cavallaro coadiuvato dai dipendenti in servizio presso l’ufficio lavori pubblici.

FUNZIONI: Rapporti con Enti per necessità di mezzi ed altro UFFICIO DI RIFERIMENTO: Area Manutenzione e Servizi cimiteriali

5) FUNZIONE SERVIZI ESSENZIALI

Il responsabile della funzione servizi essenziali ha il compito di coordinare i rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati sul territorio comunale, cui è richiesto di provvedere ad immediati interventi sulla rete per garantirne l’efficienza anche in emergenza. Ha il compito di monitorare gli interventi e si raccorda con la funzione 7.

REFERENTE: Ing. Giulio Cipriotti (333-8318952)

FUNZIONI: Rapporti con Enti per necessità inerenti i servizi di Protezione Civile UFFICIO DI RIFERIMENTO: Ufficio del Sindaco

6) FUNZIONE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, VIABILITA’

Il responsabile della funzione strutture operative locali, viabilità deve coordinare tutte le strutture operative locali, comprese quelle istituzionalmente preposte alla viabilità. Delimita le aree a rischio, istituisce i cancelli, e controlla i flussi di viabilità. Tiene i contatti con la Prefettura e la Pubblica sicurezza.

REFERENTE: Comandante f.f. Salvatore Anania (334-6040355) FUNZIONI: gestione viabilità, aree a rischio

UFFICIO DI RIFERIMENTO: Ufficio Polizia Locale

7) FUNZIONE STRUTTURA INFORMATICA

Il responsabile della funzione provvederà all’allestimento, nell’ambito della centrale operativa, di punti informatici e telematici collegati con gli altri centri servizi di intervento e con le istituzioni interessate. Curerà la creazione di database contenente tutte le informazioni utili ed essenziali occorrenti al C.O.C. in tutte le sue fasi operative, nonché la tenuta e l’invio telematico agli organi istituzionali interessati di atti e provvedimenti.

REFERENTE: Ing. Giulio Cipriotti

FUNZIONI: Gestione Servizi Informatici e REDAZIONE ATTI coadiuvato dai dipendenti dell’Area UFFICIO DI RIFERIMENTO: Area Urbanistica

SOVRINTENDENZA E COORDINAMENTO FUNZIONI

Le attività di sovrintendenza, coordinamento e raccordo all’interno delle funzioni attivate e tra i singoli referenti, nonché i contatti con gli organi istituzionali interessati, faranno capo all’Arch. Giuseppe Marinello (339-4670477) e al Comando Polizia Locale , Comandante f.f. Salvatore Anania (334- 6040355) . Le attività predette verranno condotte nei locali dell’edificio posto in piazza Kennedy, allo scopo di creare le condizioni operative adeguate sul piano funzionale e logistico, più rispondenti alle esigenze manifestate, in quanto opportunamente dotati delle attrezzature e degli strumenti informatici adeguati e numericamente necessari.

Le singole funzioni, nell’ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il coinvolgimento immediato di tutti gli organi preposti interessati, delle forze dell’ordine ed associazioni di volontariato, opportunamente informando il Capo dell’Amministrazione. Le stesse funzioni, alla luce delle effettive esigenze nascenti dall’eventuale stato di emergenza ed allo scopo di fronteggiare al meglio i rischi ad esso connessi, potranno essere incrementate di ulteriori risorse umane da ricercare tra il personale comunale tutto, dirigenti compresi.

IL PRESENTE DECRETO VERRA’ TRASMESSO: alla Prefettura – UTG di Crotone, al Comando Stazione Carabinieri di Cirò Marina, al Comando Provinciale VV. FF. di Crotone, alle Associazioni di volontariato.