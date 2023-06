L’autrice, che ha già scritto numerose poesie, sollecitata dalle domande della professoressa Assunta Madera, moderatrice dell’incontro, ha molto interagito con i ragazzi, condividendo la sua scrittura ed illustrando loro il suo primo romanzo, “Inseguendo la vita” .

Tra le letture degli alunni Federica Domanico e Natale Santoro della classe terza B,gli interventi e i momenti di spirito, sono stati trattati i più svariati temi: dall’importanza della lettura ai principi che devono fondare la realtà umana: vita, libertà e felicità.

La professoressa Siciliani, ex insegnante di scienze, ha riscoperto una già esistente passione per le letteratura e i classici, che continua con ardore a citare e riportare nelle sue opere. Nel corso dell’incontro, che rientra nel “Maggio dei libri”, la professoressa Siciliani ha ammaliato i ragazzi con aneddoti letterari e al contempo autobiografici. “Inseguendo la vita” è la storia di Anna, una giovane donna che incontra casualmente Paolo e se ne innamora, ma le loro strade si separeranno; da questo momento in poi Anna dovrà fare molte scelte, giuste, sbagliate, influenzata dal falso moralismo che la circonda. Sono scelte da cui non potrà tornare indietro e che renderanno la sua vita quello che è, ma finalmente arriverà l’occasione di redimersi, cambiare il corso degli eventi e vivere finalmente libera e felice.







L’incontro si è poi concluso con l’analisi di due poesie, lette direttamente dalla prof.ssa Siciliani, scritte in periodi differenti e che trattano temi opposti ma attualissimi e in qualche modo collegati: l’immigrazione e la forza di andarsene dalla propria terra.