Mai così tanti in fuga da guerre e clima. Nel mondo sono più di 110 milioni

Il rapporto 2023 Global Trend di Unhcr: impennata per il conflitto in Ucraina e dalle aree del mondo devastate da alluvioni, inondazioni, siccità, carestie. Grandi: “Fare di più per dare opportunità ai rifugiati di tornare a casa in sicurezza e dignità”. ADVERTISEMENT » continua a leggere su REPUBBLICA.IT