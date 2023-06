Mondiale donne, premi triplicati: a ogni calciatrice andranno almeno 28mila euro

Il premio aumenterà man mano che si andrà avanti: 56 mila euro per gli ottavi, 84 mila euro per i quarti, 154 mila euro per le quarte classificate, 180 mila alle terze e poi 182 mila euro alle finaliste e 252 mila euro alle vincitrici […]