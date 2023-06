Share on Twitter

Share on Facebook

L’Operazione “ALCOHOL & DRUGS” promossa dalla ROADPOL – European Roads Policing Network è pronta a scendere in campo per contrastare la guida in stato di ebbrezza alcolica. Dal 14 al 20 giugno 2023, tutte le strade e autostrade italiane saranno oggetto di controlli a tappeto da parte della Polizia Stradale.

Quest’iniziativa europea di sensibilizzazione ha come obiettivo principale quello di aumentare i livelli di sicurezza sulle strade e ridurre il numero di vittime degli incidenti stradali. L’operazione si inserisce nel contesto del Piano d’Azione Europeo 2021-2030, che mira a dimezzare il numero di decessi e il numero dei feriti gravi causati dagli incidenti stradali in Europa e nel resto del mondo.

Durante la settimana dell’operazione, le pattuglie della Polizia Stradale saranno schierate su tutto il territorio nazionale per effettuare controlli mirati sulla guida sotto l’influenza dell’alcol. Saranno sottoposti a particolare attenzione anche i conducenti che assumono sostanze stupefacenti.

Un momento particolarmente intenso dell’operazione sarà l’attività denominata “ALCOL&DRUGS – MARATHON”, che si svolgerà il 17 giugno 2023. Durante questa giornata, le attività di controllo si protrarranno incessantemente per 24 ore, al fine di massimizzare l’efficacia delle verifiche e incrementare la presenza delle forze dell’ordine sulle strade.







ADVERTISEMENT

In Calabria, anche le sezioni del Compartimento Polizia Stradale parteciperanno attivamente all’operazione, effettuando specifici controlli sulle arterie autostradali e ordinarie della regione.

La guida in stato di ebbrezza alcolica rappresenta una grave minaccia per la sicurezza stradale, mettendo a rischio non solo la vita del conducente stesso, ma anche quella degli altri utenti della strada. L’operazione “ALCOHOL & DRUGS” si pone l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di una guida responsabile e di ridurre gli incidenti correlati all’abuso di alcol e sostanze stupefacenti.

Durante la settimana dell’operazione, si invitano tutti gli automobilisti a prestare la massima attenzione alle regole stradali, a evitare di mettersi al volante in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e a collaborare con le forze dell’ordine per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

L’operazione “ALCOHOL & DRUGS” rappresenta un passo importante verso la creazione di una cultura della sicurezza stradale e lotta contro l’abuso di alcol e droghe alla guida. Solo attraverso l’impegno di tutti è possibile ridurre gli incidenti e salvare vite umane sulle strade.