Ciro’ Marina sarà teatro di un evento motoristico unico nel suo genere: un raduno di auto Ferrari che porterà nella pittoresca cittadina calabrese alcune delle più affascinanti vetture sportive del Cavallino Rampante. Il Presidente Enzo Sprovieri, a capo dell’Associazione Il Cavallino Rampante Asd, ha annunciato con entusiasmo i dettagli di questa manifestazione emozionante.

La giornata di domenica, 18 giugno, inizierà con la partenza della manifestazione dalla città di Catanzaro alle 8:30/9:00 del mattino. I partecipanti prenderanno la SS 106 Jonica e si dirigeranno verso Ciro’ Marina, dove il raduno avrà luogo presso la Cantina Tenuta Iuzzolini. Qui, i partecipanti avranno l’opportunità di visitare la cantina e fare un giro nel museo dedicato alla produzione vinicola.

Alle 11:00/12:30, le auto Ferrari arriveranno in paese, attraversando le vie principali e facendo una sosta presso l’area portuale. Le strade coinvolte includono Via Roma (altezza Rotonda), Via Togliatti – Lungomare (lato sud, rotonda Pizzeria Soleado) e Lungomare (lato nord). Nell’area portuale, le auto saranno esposte al pubblico, consentendo agli appassionati di ammirare da vicino queste meraviglie meccaniche. Saranno presenti anche le autorità locali, che si uniranno ai ringraziamenti rivolti agli organizzatori e ai partecipanti.

Alle 12:30, dopo la sosta nell’area portuale, le auto Ferrari riprenderanno la loro corsa attraverso le vie principali della città. Tra le strade coinvolte ci saranno il Lungomare (direzione sud, rotonda ex Pescheria De Leo), Viale della Libertà, Via Roma – Piazza Diaz (con passaggio accanto alla Chiesa S. Cataldo), Lungomare (direzione nord), Via Cristofaro Colombo (senso unico) – Piazza Cremissa, Via G. Garibaldi, Via Tirone, e Via Madonna di Mare. La destinazione finale sarà i Mercati Saraceni, dove i partecipanti potranno ammirare le auto esposte mentre godono dell’atmosfera suggestiva del luogo.







Alle 13:15, le auto partiranno da Madonna di Mare – Mercati Saraceni, direzione SS 106 Jonica verso sud, con destinazione la locale Borgo Saverona. Qui, i partecipanti avranno un pranzo conviviale, durante il quale le auto Ferrari saranno esposte per essere ammirate da vicino. Al termine del pranzo, i partecipanti si congederanno, ma non prima di ricevere un ricordo speciale per commemorare questa memorabile manifestazione a Ciro’ Marina.

Il Presidente Enzo Sprovieri ha sottolineato l’importanza di questa manifestazione per promuovere la passione per le auto Ferrari e l’amore per il territorio calabrese. Grazie al suo impegno e alla collaborazione dell’Associazione Il Cavallino Rampante Asd, gli appassionati di auto sportive potranno vivere un’esperienza indimenticabile in un contesto suggestivo come Ciro’ Marina.

L’evento si preannuncia come un vero e proprio spettacolo per gli amanti delle auto Ferrari e di tutte le persone che saranno presenti a Ciro’ Marina. Non resta che attendere con trepidazione la giornata del 18 giugno per vivere questa emozionante avventura motoristica.