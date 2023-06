Omicidio Giulia Tramontano, sotto la lente degli investigatori le impronte digitali trovate nell’appartamento del delitto a Senago

I carabinieri iniziano le indagini telematiche per ricostruire tutte le ricerche fatte online – come quelle sul veleno per topi – dal barista 30enne che ha ucciso la fidanzata incinta nella loro casa di Senago » continua a leggere su REPUBBLICA.IT ADVERTISEMENT