Scontro fra treni in Puglia, attesa per la sentenza: “23 persone morte per risparmiare 664mila euro”

Oggi a Trani la chiusura del processo ai vertici di Ferrotramviaria per il disastro ferroviario del 12 luglio 2016 sulla tratta a binario unico Andria-Corato in cui morirono 23 persone e ne rimasero ferite altre 51. Durissima requisitoria del pm » continua a leggere su REPUBBLICA.IT ADVERTISEMENT