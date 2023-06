Crotone ha ospitato con grande successo lo scorso 28 maggio l’Antica Fiera del Capo, un evento che ha riunito equitazione, commercio e una grande dose di passione. Uno degli espositori di rilievo è stato il Team De Leo, noto centro ippico situato a Cirò Marina.

Il proprietario del centro, De Leo, ha raccontato con entusiasmo la sua partecipazione all’evento. “Siamo stati invitati alla Fiera dall’organizzatore Manetta A. e con grande piacere io e tutto il mio centro abbiamo deciso di partecipare, presentando ben 11 cavalli montati dai nostri allievi”, ha dichiarato.

L’istruttore De Leo V. si è detto fiero di promuovere l’equitazione e la propria disciplina in tutta la Calabria. Durante la fiera, i suoi allievi si sono esibiti in un carosello e hanno mostrato le loro abilità nella monta da lavoro, suscitando l’ammirazione del pubblico presente.

“Spero che ci saranno altre giornate come questa, all’insegna del divertimento e della passione”, ha affermato De Leo V., esprimendo la speranza che eventi simili possano ripetersi in futuro, coinvolgendo sempre più persone nell’entusiasmante mondo dell’equitazione.







L’istruttore ha voluto ringraziare tutto il suo team per le esibizioni, la sua famiglia per il sostegno costante e il trasportatore di fiducia, Santo Angilletti, per aver accompagnato i loro 11 cavalli presso la fiera. Inoltre, ha espresso la sua gratitudine all’amministrazione e a tutta l’organizzazione dell’Antica Fiera del Capo per aver reso possibile l’evento e aver contribuito al suo successo.

L’Antica Fiera del Capo si conferma quindi come un’importante manifestazione che promuove l’equitazione e valorizza il talento dei cavalieri e delle cavallerizze calabresi. La passione e la dedizione del Team De Leo hanno contribuito a rendere l’evento indimenticabile, offrendo al pubblico uno spettacolo coinvolgente e emozionante.

L’equitazione continua a riscuotere grande successo in Calabria e in tutto il paese, grazie alla passione e all’impegno di centri ippici come quello di De Leo, che si dedicano alla formazione di giovani talenti e alla promozione di questo affascinante sport.