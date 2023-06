Share on Twitter

L’Avv. Rosa Vincelli, Presidente della Sezione ONDIF di Crotone, ha annunciato l’organizzazione di un convegno intitolato “Il nuovo processo civile: uno sguardo d’insieme”, a seguito delle modifiche apportate dalla Riforma Cartabia alla struttura del processo civile. La Sezione ONDIF di Crotone, che rappresenta l’Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia, ha riconosciuto l’importanza di approfondire le nuove norme e ha deciso di ospitare l’evento presso il palazzo di giustizia di Crotone.

Il convegno si svolgerà il 23 giugno 2023, dalle 16:30 alle 19:30, e il 24 giugno 2023, dalle 9:30 alle 12:30. La lista dei relatori comprende esperti accademici di rilievo, come il Prof. Avv. Claudio Cecchella dell’Università di Pisa, il Prof. Avv. Luigi Carratta dell’Università di Roma Tre e la Prof.ssa Avv. Carmen Perago dell’Università di Lecce. Inoltre, parteciperanno al convegno il Dott. Davide Rizzuti, Magistrato del Tribunale di Crotone, e l’Avv. Anna Pappalardo del Foro di Pisa. Il Dott. Emanuele Agostini, Magistrato del Tribunale di Crotone, avrà il compito di introdurre e moderare il convegno.

L’evento promette di offrire un interessante e proficuo confronto tra i protagonisti del processo civile, consentendo a professionisti e studiosi di condividere le proprie esperienze e conoscenze in merito alla riforma in corso. La rilevanza e l’attualità degli argomenti trattati hanno portato il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Crotone e il Comune di Crotone a patrocinare il convegno, riconoscendo il suo valore per la comunità legale e l’importanza di favorire una conoscenza approfondita delle nuove normative.