L’Under 15 femminile dell’ FC Crotone ha ottenuto una straordinaria vittoria nel campionato regionale di categoria, assicurandosi il titolo con una giornata di anticipo. La squadra, composta da giovani talenti guidati dai mister Lucio Cursio e Carlo Cimicata, ha dimostrato un impegno ineguagliabile e una determinazione senza pari durante tutta la stagione.

Le avversarie affrontate dalle ragazze del Crotone includevano squadre di spicco come Catanzaro, Cosenza e V.E. Rende. Le partite di andata e ritorno contro queste squadre sono state un vero banco di prova per le giovani calciatrici, che hanno dimostrato di possedere un talento eccezionale e una solida tattica di gioco.

Le ragazze che compongono la squadra sono state fondamentali per la conquista del campionato. Grazia Coppola, Asia Mesoraca, Fatima Bozza, Mariateresa Vasapollo, Maria Magnolia, Michele Magnolia, Karlotta Scicchitano, Marta Rocca, Martina Misiano, Annachiara Di Simone, Mariafrancesca Cardone, Elisa Martino, Giorgia Frustaci, Beatrice Moschella, Elisabeth Puccio, Francesca Mancuso, Elena Mercurio, Chiara Mangone e Giorgia Macri hanno dimostrato una grande abilità tecnica e un’ottima sinergia di squadra.







Non possiamo dimenticare il ruolo fondamentale dei mister Lucio Cursio e Carlo Cimicata, che hanno svolto un ruolo di grande supporto e direzione per la squadra, coadiuvando i mister nella formazione e nello sviluppo delle giovani atlete.

Questa vittoria anticipata nel campionato regionale sottolinea l’impegno della società del FC Crotone nella promozione e nella crescita del calcio femminile. L’importanza di fornire opportunità e supporto alle giovani calciatrici è cruciale per lo sviluppo del calcio femminile e per l’emergere di talenti nel panorama sportivo.

Il successo dell’Under 15 femminile è un chiaro segnale del talento e dell’impegno delle giovani atlete, nonché del lavoro instancabile dei loro allenatori e del sostegno della società. Questa vittoria dovrebbe essere celebrata come un trionfo per tutto il calcio femminile e come un incentivo per continuare a investire e supportare le ragazze che sognano di eccellere nel mondo dello sport.

In conclusione, l’Under 15 femminile ha dimostrato il proprio valore vincendo in anticipo il campionato regionale. Questa vittoria è un risultato straordinario che riflette l’impegno, il talento e la passione delle giovani atlete, dei loro allenatori e della società nel promuovere e sviluppare il calcio femminile. Auguriamo alla squadra del FC Crotone Under 15 Femminile un futuro luminoso e ricco di successi.