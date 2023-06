Maignan, nuova allerta per un guaio muscolare. La Francia non correrà rischi

Maignan, nuova allerta per un guaio muscolare. La Francia non correrà rischiIl portiere del Milan si è fermato ieri in allenamento. Non sembra nulla di grave, però i Bleus non forzeranno la situazione. Stasera contro Gibilterra probabile debutto per Samba