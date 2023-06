A portarli a termine sono stati i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Crotone che, con l’inizio della stagione estiva, hanno ancor di più intensificato i controlli per contrastare lo spaccio di stupefacenti della città di Crotone.







ADVERTISEMENT

A finire in manette è stato un giovane del posto, P.L.R, già noto alle forze dell’ordine che, nella tarda serata del 14 giugno, sul lungomare “Cristoforo Colombo” – cuore della movida estiva crotonese – veniva colto in flagranza nell’atto di cedere una dose di cocaina ad un uomo; l’acquirente, alla vista della “gazzella”, ha tentato di allontanarsi, gettando a terra l’involucro appena acquistato che, tuttavia, veniva prontamente recuperato e sottoposto a sequestro; da successivi accertamenti, i Carabinieri rilevavano che trattavasi di gr. 10 circa di cocaina; contestuale perquisizione personale permetteva di rinvenire anche la somma di 400,00 euro circa, provento dell’attività delittuosa appena compiuta. Per tali ragioni, il ragazzo veniva dichiarato in arresto, sottoposto al regime degli arresti domiciliari e giudicato con rito direttissimo presso il Tribunale di Crotone.

Poche ore più tardi, la stessa Sezione Radiomobile interveniva nella periferia della città pitagorica ove, a seguito di perquisizione domiciliare effettuata con l’ausilio dell’unità cinofila della Guardia di Finanza di Crotone, denunciava a piede libero presso la Procura dei Minorenni di Catanzaro, per detenzione ai fini di spaccio, un ragazzo del luogo trovato in possesso di circa 65 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, abilmente occultata all’interno di un mobile della propria abitazione di residenza, unitamente a bilancini e vario materiale per il confezionamento.