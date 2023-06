Maturità 2023, prima prova: D’Annunzio e Svevo tra le probabili tracce. La possibilità Don Milani. Guerra in Ucraina e intelligenza artificiale per l’attualità

ADVERTISEMENT Il 21 giugno i maturandi affronteranno la prima prova. Tra le tracce del testo argomentativo potrebbe esserci spazio per artisti come Gauguin, Picasso, Van Gogh o l’italiano Canova e per la scienza Margherita Hack » continua a leggere su REPUBBLICA.IT