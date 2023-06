Si è svolta venerdì 16 giugno, presso la sala Biblioteca della sede centrale dell’I.I.S. G. Gangale, la consegna della Borsa di Studio in memoria del prof. Ferdinando Campana. Il premio, alla sua prima edizione, nasce dalla volontà della famiglia Campana di favorire il diritto allo studio, incentivando la prosecuzione del percorso formativo e personale dell’alunno che, tra le classi V AFM e SIA, nel corso dell’anno scolastico 2022-2023,abbia conseguito la media più alta in Matematica, disciplina insegnata per anni dal prof. Campana. Ad assolvere a questi requisiti, l’alunno Ioan Amaratu di V AFM, che, dai documenti esaminati dalla Commissione valutatrice, è risultato aver conseguito il massimo dei risultati nella disciplina su indicata.

Alla presenza della famiglia Campana, dei docenti, del personale scolastico e di quanti hanno voluto partecipare all’importante evento, la Dirigente Scolastica, prof.ssa Serafina Rita Anania, prima di procedere alla consegna del premio, ha voluto sottolineare, come, data la grande generosità e il senso pratico del professore Campana, non poteva esserci modo migliore per lasciare un segno tangibile della sua presenza all’Istituto che ha avuto la fortuna di averlo come docente ed educatore.

A consegnare la Borsa di studio la moglie del prof. Campana, prof.ssa Maria Cosentino, docente presso l’istituto Gangale, il dottore Leonardo Campana, unitamente ai figli del prof. Ferdinando Campana, tra cui, in particolare, l’avvocato Emanuele Campana, il quale, ringraziando la DS e tutti i presenti, ha voluto ribadire come l’istituzione della Borsa di studio sia statal’espressione più fedele rispetto a quella che sarebbe stata la volontà del caro papà, ovvero supportarel’alunno più meritevole non solo per impegno e dedizione allo studio, ma anche per etica e moralità. Queste, appunto, le caratteristiche del vincitore che, visibilmente commosso, ha ringraziato la famiglia, la dirigente e i docenti per la possibilità ricevuta nel poter progettare concretamente il proprio percorso formativo ed umano.

Indescrivibile l’emozione sui volti di tutti: si percepiva la presenza del prof. Ferdinando, la sua passione per l’insegnamento, il suo spirito generoso e altruista.

«L’amore incondizionato per la scuola, l’onestà intellettuale, l’impegno umano e professionale siano strumenti da cui attingere per l’avvenire, doni inestimabili attraverso cui apprendere e portare avanti la grande opera della prof. Fernando Campana.







ADVERTISEMENT

Ci sono eredità che trascendono il tempo divenendo insegnamento per tutta la vita: un docente che sa coinvolgere nell’apprendimento i suoi alunni, rigoroso nelle regole ma entusiasta della lezione supera ogni ostacolo e resta inciso nel cuore e nella memoria di chi ha avuto l’immenso dono di incontrarlo»: con queste parole la DS ha voluto sintetizzare il senso della cerimonia e, soprattutto, ricordare il grande spessore del prof. Campana, «un uomo attento alla sostanza più che all’apparenza», ha altresì aggiunto il fratello, dott. Leonardo Campana. Infine, la prof.ssa Cosentino, nel ringraziare la Dirigente, i colleghi, il personale scolastico e tutti gli intervenuti, ha voluto evidenziarecome la scuola da sempre e in particolare con l’istituzione della Borsa di studio Campana abbia concretamente dimostrato il suo essere una comunità presente e attiva, un punto di riferimento per il territorio, per i giovani e per le famiglie, oltre che un centro propulsivo di cultura.

A suggello della cerimonia, il dono alla famiglia da parte della Dirigente e di tutta la comunità scolastica: l’intitolazione della Sala Biblioteca al prof. Ferdinando Campana. Don Pasquale Aceto, docente dell’Istituto Gangale, ha benedetto la targa e la Sala Biblioteca Campana, quale luogo emblematico di incontro, di pace e ricchezza culturale, affinché la memoria del prof. Campana possa rendere ancor più fecondo il senso della scuola e del suo compito.