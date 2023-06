L’associazione culturale “Le Quattro porte” per ricordare la figura del socio Massimo Papaianni scomparso prematuramente a soli 43 anni dieci anni fa, oggi 19 giugno alle ore 20.00 sulla splendida terrazza di Piazza Mavilia, terrà la messa a dimora di una pianta d’ulivo in suo ricordo– scrive il presidente Gianluigi Murgi e il socio Cataldo Scarola:” del nostro caro amico e socio Massimo Papaianni, mai dimenticato”. La celebrazione si aprirà con la benedizione dell’ulivo da parte del Parroco Don Matteo Giacobbe. Presenti per l’occasione il Sindaco Mario Sculco e la famiglia Papaianni accompagnati dai cari amici di Massimo. “Un gesto per noi dal significato profondo capace di onorare la memoria di chi abbiamo perso”- conclude la nota dell’associazione “Le Quattro Porte”. Ogni anno in occasione della manifestazione che si tiene a Pasquetta :”Un c’è pacia nta l’olivi” da parte dell’associazione, gli organizzatori hanno sempre dedicato questa manifestazione al caro socio Massimo Papaianni, un grande pilatro delle attività sociali cirotane. Non c’era manifestazione a cui non partecipava, era l’anima che teneva unita qualsiasi attività dalla costruzione dei carri di Carnevale assieme agli artisti Francesco Florielli e Gianni Arcovio, alla costruzione delle scenografie teatrali, alla realizzazione della passione di Pasqua, alla pulizia del castello negli anni 90 insieme ai lavoratori LPU ed LSU, fino a tutte le grandi manifestazioni che ogni anno l’associazione “Le Quattro porte” organizzano per il sociale.







