Share on Twitter

Share on Facebook

L’Ucraina stenta ma vince e avvisa l’Italia: Malta ko. Finlandia, goleada a San Marino

La squadra di Rebrov è seconda al momento con 6 punti nel gruppo C, in cui è presente anche la nazionale azzurra. Ok l’Armenia. Stasera tutte le altre sfide

» continua a leggere su GAZZETTA.IT