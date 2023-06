A seguito della segnalazione del danneggiamento di uno specchietto retrovisore di una macchina parcheggiata nei pressi di Piazza Pitagora, da parte di un gruppo di ragazzi, gli operatori di una volante, giunti sul posto, hanno individuato uno dei presunti autori il quale, sin da subito, si è mostrato aggressivo e non collaborativo all’identificazione, per cui è stato condotto in Questura per procedere a tale operazione, nonché per essere stato trovato in possesso di due piccoli involucri di marjuana.

Nel corso della redazione degli atti relativi al rinvenimento della sostanza e alla segnalazione alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti, il giovane, un ventiduenne di Isola Capo Rizzuto, si è scagliato contro gli operatori, colpendo con un calcio ad un ginocchio un agente, cercando di guadagnare la fuga, ma è stato prontamente bloccato da un altro agente il quale, nel tentativo di contenere il comportamento violento, ha riportato anch’egli una lesione alla spalla. Pertanto, il giovane è stato tratto in arresto per i reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, associato presso la locale Casa Circondariale, e posto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone.