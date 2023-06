Share on Twitter

United e Real su Dimarco, ma per l’Inter è inamovibile: a sinistra cederà Gosens

L’indiscrezione è stata riportata dall’Independent, ma l’interessamento del Real è noto dopo il consiglio dato ai blancos in un’intervista da Roberto Carlos (“È uno dei migliori terzini sinistri al mondo”, ha detto il brasiliano). Il club punta su Federico: a sinistra in partenza l’ex atalantino e probabile l’arrivo di Carlos Augusto del Monza

