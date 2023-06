Share on Twitter

Sotto un sole cocente e sulla sfida di un percorso di 10 km, i migliori atleti calabresi si sono sfidati senza risparmiarsi nella 6ª edizione del Rotary Day Run, svoltasi il 18 giugno con partenza e arrivo in via Rossini, a Rende. L’evento è stato valutato come la 5ª prova regionale del Campionato di Corsa su Strada Master.

Circa 220 atleti hanno dato il massimo di sé, affrontando gli strappi in salita e snodandosi tra le vie della cittadina, mettendo in mostra una grande determinazione e resistenza. Nonostante il caldo torrido che picchiava duramente sulla testa dei partecipanti, i tempi registrati sono stati sorprendenti.

La squadra della Ciró Krimisa Runners ha brillato con i suoi atleti: Vincenzo Vozzo, Domenico Riillo, Francesco Sprovieri e Francesco Frustaglia. Hanno ottenuto risultati eccezionali, considerando le avverse condizioni climatiche. Vozzo ha tagliato il traguardo in 40’17”, seguito da Riillo con 44’34”, Frustaglia con 44’58” e Sprovieri concludendo in 59’22”.







Il vincitore assoluto di questa edizione è Luca Ursano dell’ASD Atl. Vomano, che ha completato il percorso in un tempo straordinario di 31’26”. La seconda posizione è stata conquistata da Andrea Pranno della Cosenza K42 con un tempo di 32’11”, mentre Francesco Curia della Pol. Magna Grecia Cassano ha guadagnato il terzo posto con 32’23”. Nella competizione femminile, la sempre brillante Francesca Paone della Corricastrovillari ha confermato la sua superiorità con un tempo di 40’41”.

La 6ª edizione del Rotary Day Run ha rappresentato un momento di grande impegno e passione per gli atleti calabresi, che hanno dato spettacolo sfidando le condizioni avverse e dimostrando il loro valore sulle strade di Rende. Un applauso va a tutti i partecipanti e ai vincitori che hanno dimostrato un grande spirito di competizione e determinazione.