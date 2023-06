OrlandoPio Guerra, un giovane eccezionale della Calabria, è stato recentemente premiato con il prestigioso riconoscimento “Eccellenza Calabrese”. L’associazione “Solaria”, guidata da Sandro Benincasa, ha segnalato il suo straordinario talento e le numerose realizzazioni nel corso degli anni.

Fin da quando aveva soli 5 anni, OrlandoPio ha dimostrato una passione per le arti marziali, ottenendo il titolo di “Più piccolo Ninja della Calabria”. Ha continuato a coltivare le sue abilità nel Taekwondo e nel Ninjutsu, raggiungendo il grado di Cintura nera.

Non solo un talento nelle arti marziali, OrlandoPio si è anche dedicato al calcio, ricoprendo il ruolo di portiere in alcune delle squadre più prestigiose della Calabria. Ha difeso i colori di squadre come Pontegrande Chievo Verona, Polisportiva Milan, Polisportiva Torino, J.F. Kennedy affiliata Catanzaro, Kennedy Aquile affiliata Scuola Calcio Empoli e Simeri Life Atalanta. Perfezionando costantemente le sue abilità, ha frequentato scuole specializzate per portieri come “Impara a volare” e “Volando si Impara”, lavorando con preparatori di alto livello.

Oltre al suo impegno nello sport, OrlandoPio ha dimostrato un notevole impegno anche negli studi. Nel 2017, ha ottenuto il diploma “Trinity College London Grade 3 livello A2.1” con il massimo dei voti, interagendo con un’insegnante madrelingua. Nel 2018, ha partecipato a progetti scolastici come “Modellando il sapere” e “La ginnastica artistica per crescere”, classificandosi al terzo posto nei giochi matematici regionali del Mediterraneo.

Il suo talento nel calcio non è passato inosservato, e nel 2019 è stato convocato al Summer Camp del Milan da Mister Tedoldi. Nello stesso anno, è stato selezionato come portiere titolare per il Torneo nazionale svoltosi a Lamezia Terme, dove ha affrontato squadre di altissimo livello come Juventus, Inter, Roma, Udinese, Atalanta e Napoli.







OrlandoPio non si è limitato solo al calcio e alle arti marziali, ma ha anche praticato il basket in diverse squadre di Catanzaro per diversi anni. Mostrando una grande versatilità, ha dimostrato anche una passione per la musica, suonando il pianoforte e frequentando il Conservatorio Torrefranca di Vibo Valentia e il “Tchaikovsky” di Catanzaro.

Le sue abilità straordinarie non sono passate inosservate. OrlandoPio è stato premiato come “Ragazzo Prodigio” dal Comune di Catanzaro nel 2019, 2022 e 2023. Ha dimostrato anche una passione per l’arbitraggio sportivo, completando con successo corsi per diventare arbitro di calcio e pallacanestro. Sta attualmente frequentando il corso per diventare arbitro di pallavolo territoriale per la FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo).

Nonostante tutte queste attività extracurriculari, OrlandoPio non ha mai trascurato gli studi e ha ottenuto risultati eccellenti. È uno studente modello che frequenta il terzo anno dell’Istituto Tecnico Agrario Vittorio Emanuele II, con voti eccellenti. È stato promosso al quarto anno dello stesso istituto con pieni voti e 10 crediti formativi.

Oltre alle sue numerose attività, OrlandoPio ha diversi hobby, tra cui suonare la chitarra, giocare a scacchi e a bocce.

I suoi prossimi obiettivi includono essere ospite del programma televisivo “The Best of Talent” diretto e condotto da Gianni Saijia presso gli studi televisivi Gold TV di Roma, nonché un’apparizione a Torretta di Crucoli il 22-23 luglio 2023. Sta anche perseguendo il suo sogno di diventare arbitro di pallavolo per la FIPAV.

OrlandoPio Guerra è stato premiato dal consigliere regionale, comunale e dell’Ordine degli Avvocati Antonello Talerico, con la presenza del consigliere comunale Sergi Danilo. Questo riconoscimento è un testamento al talento eccezionale e alla determinazione di OrlandoPio, che continua a ispirare e stupire la comunità calabrese con le sue straordinarie imprese.