Cirò Marina si prepara ad accogliere un evento di grande prestigio: il Milan Club Cirò Marina, guidato dal suo Presidente Pietro Doritti, organizza “La serata dei Campioni”, una celebrazione speciale dedicata alla vittoria del Milan nella Champions League del 2003. Il trofeo conquistato dalla squadra rossonera il 28 Maggio di quell’anno, nella finale contro la Juventus, farà tappa nella città il prossimo martedì 4 Luglio.

L’intera giornata sarà ricca di eventi emozionanti. Il prestigioso trofeo verrà esposto a Palazzo Porti, dalle ore 15:30 alle 19:30, offrendo a tutte le scuole calcio della zona la possibilità di ammirarlo gratuitamente. Sarà un’occasione unica per i giovani appassionati di calcio di avvicinarsi al trofeo più ambito d’Europa e respirare l’atmosfera trionfale che ha accompagnato la vittoria del Milan.

A partire dalle ore 21:00, il trofeo farà il suo ingresso presso l’Hotel Miramare, dove si svolgerà la serata dei Campioni. L’evento sarà trasmesso in diretta su Radio Studio 97, per permettere a tutti gli appassionati di vivere l’emozione di questa celebrazione. Mauro Suma, Presidente delle AIC Milan e Direttore di Milan Channel, sarà ospite d’onore della serata, arricchendo l’evento con la sua presenza e la sua esperienza nel mondo del calcio.







Pietro Doritti, Presidente del Milan Club Cirò Marina, ha comunicato con entusiasmo l’organizzazione di questa straordinaria serata, invitando tutti gli appassionati di calcio, i tifosi del Milan e gli amanti dello sport a partecipare. Sarà una serata ricca di emozioni, in cui la storia e il successo del Milan saranno celebrati in un clima di festa e condivisione.

Per coloro che desiderano partecipare alla cena che si terrà presso l’hotel Miramare, basterà prenotarsi chiamando i numeri 327 6507774 (Pietro) o 351 6193105 (Andrea). Gli organizzatori saranno lieti di fornire tutte le informazioni necessarie riguardanti la serata e garantire un’esperienza indimenticabile a tutti i partecipanti.

Il Milan Club Cirò Marina, sotto la guida del Presidente Pietro Doritti, invita tutti gli appassionati di calcio a unirsi a questa straordinaria occasione. Sarà una serata dedicata al Milan e ai suoi Campioni, in cui potremo rivivere insieme il momento di gloria vissuto nel 2003 nella magica atmosfera della Champions League. Non mancate, vi aspettiamo per rendere omaggio ai Campioni rossoneri e vivere insieme un momento di grande gioia e orgoglio.