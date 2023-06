Share on Twitter

Il SUEM 118 (Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica) è orgoglioso di annunciare un evento straordinario che ha avuto luogo a Isola Capo Rizzuto: la nascita di Maria Giovanna, una bambina destinata a diventare il simbolo di speranza e coraggio per la comunità locale.

Maria Giovanna è nata da genitori rumeni, residenti a Isola Capo Rizzuto. Il parto è avvenuto a casa, assistito dall’infermiere del SUEM 118, Emilio Megna, che ha dimostrato una straordinaria professionalità e dedizione nel garantire le cure necessarie durante questa situazione eccezionale.

La chiamata di emergenza è giunta al SUEM 118 alle 7:10 del mattino, seguita da un rapido intervento dell’ambulanza. Emilio Megna, insieme all’autista Vincenzo Piscitelli, ha prontamente raggiunto la residenza della famiglia, trasformando l’ambulanza in una sala parto improvvisata. Nonostante il medico non fosse presente a bordo, Emilio Megna ha fatto da assistente, guidato dalla sua vasta esperienza maturata in 27 anni di lavoro.

Alle 7:30, nella calma e nella premura dell’ambulanza, Maria Giovanna ha visto la luce, portando gioia e felicità alla sua famiglia e al personale del SUEM 118. Successivamente, madre e neonata sono state trasportate in ospedale per ulteriori controlli e assistenza post-parto.

Vincenzo Piscitelli, l’autista dell’ambulanza, ha dichiarato di non aver mai vissuto una situazione così straordinaria in tutti gli anni di servizio. La sua prontezza e competenza nel guidare l’ambulanza hanno contribuito al successo di questo evento senza precedenti.

Il SUEM 118 desidera congratularsi con i genitori di Maria Giovanna e augurare loro le più sincere felicitazioni. Questo straordinario evento sottolinea l’importanza di un personale dedicato e preparato, capace di affrontare situazioni di emergenza con serenità e competenza.

La nascita di Maria Giovanna rappresenta un simbolo di speranza e gioia per tutta la comunità di Isola Capo Rizzuto. È un testimonianza dell’impegno del SUEM 118 nel fornire assistenza medica di alta qualità, anche nelle circostanze più critiche.







L’episodio straordinario di oggi resterà nella memoria di tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile la nascita di Maria Giovanna. Rappresenta un esempio tangibile del coraggio e della dedizione del personale medico di emergenza e di come il loro lavoro influisca positivamente sulla vita delle persone.

In un periodo in cui il mondo affronta sfide senza precedenti, la storia di Maria Giovanna e il suo arrivo miracoloso al mondo sono una fonte di ispirazione per tutti. Incarnano la speranza e la forza che risiedono nel cuore umano e dimostrano il valore inestimabile dei servizi medici di emergenza.