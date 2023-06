I Sorrisi dei bambini colorano la vita di sentimenti positivi e trasmettano emozioni. Proprio questi ultimi sentimenti, sono stati al centro dello spettacolo di fine anno, messo in scena dal Polo D’Infanzia baby Kinder Park, presso il palazzetto dello sport della città, per salutare l’anno scolastico e raccogliere gli applausi dei propri cari. Centinaia di genitori, familiari, parenti e amici hanno così potuto, dopo questi ultimi due anni che hanno impedito una programmazione efficace e coinvolgente, assaporare la gioia di osservare i propri bambini, danzare, e presentarsi accompagnati da musiche, sotto la guida attenta delle educatrici e la direzione della Dirigente, Lucia Sacco che ha introdotto la manifestazione ringraziando tutti, l’amministrazione comunale, il team scolastico e quanti a vario titolo hanno favorito la buona riuscita dell’evento, colorando la scena del parchet di veri sentimenti ed emozioni. Un progetto conclusivo che, come ha detto la Dirigente Lucia Sacco introducendo lo spettacolo, “deve servire anche agli adulti per sapere cogliere, attraverso i sorrisi dei bambini, quelle giuste riflessioni che dovrebbero guidare il processo di crescita degli stessi, in un clima di serenità a amore. Quell’amore e che quei sentimenti che producono emozioni forti e intense, positive negative ma che devono essere canalizzate al fine di rendere i bambini meno vulnerabili alle sollecitazioni esterne, indirizzate verso veri sentimenti di pace e fratellanza, che oggi, ha detto ancora la Dirigente, Lucia Sacco, le vicissitudini mettono alla prova, scoprendo un mondo che in onore della difesa dei propri diritti, spesso nega quelli degli altri.” I sorrisi dei bambini, sono state una potente emozione che si trasmette solo se accompagnata da un reale rispetto dell’altro. Troppo spesso, ci preoccupiamo di ciò che un bambino diventerà domani, ma ci dimentichiamo che lui è qualcuno oggi, come ha detto Stacia Tauscher, perché l’infanziaresta un periodo magico, per certi versi misterioso: la gioia, l’entusiasmo, la paura ma anche il coraggio e tutti gli altri sentimenti che caratterizzano i primi anni di vita devono essere lo spunto di riflessione profonda, perché come ha detto qualcuno, un bambino può insegnare sempre tre cose ad un adulto: a essere contento senza motivo, a essere sempre occupato con qualche cosa, a pretendere con ogni sua forza quello che desidera. Lo spettacolo è stato introdotto dall’entrata di tutte le sezioni del nido e dell’infanzia con la loro voglia di emozionare e coinvolgere. per poi, attraverso musiche, balli coreografici, brevi momenti recitativi dei baby della scuola dell’infanzia, guidati dalle sempre attente e professionali loro educatrici, hanno ripetutamente strappato applausi. Si conferma, qualora ce ne fosse ancora bisogno, il Polo D’Infanzia Baby Kinder Park, messaggera di novità e innovazioni, spesso emulate. A conclusione dello spettacolo, i doverosi ringraziamenti a quanti hanno collaborato e favorito lo svolgersi dello spettacolo, la protezione civile Misericordia e la ProCiv Krimisa, il Deejay Marco Martino, prima dell’atto conclusivo che, come tutti gli anni, vede consegnare ai bambini uscenti il diploma e la corona d’alloro. Baci, abbracci ed emozioni che hanno pervaso l’atmosfera del palazzetto hanno fatto da corollario allo spettacolo. Ora tutto è quasi pronto per l’avventura estiva con il Baby Kinder Beach.







