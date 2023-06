Cirò Marina, la splendida località balneare della costa ionica calabrese, si prepara ad ospitare il grande sport nazionale targato Luglio in Sport. Il sindaco Sergio Ferrari ha annunciato con entusiasmo il ritorno degli eventi sportivi di rilievo che animeranno le spiagge e le strade della città durante il mese di luglio.

Al centro dell’attenzione ci sarà lo spettacolo del #BeachSoccer, organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti, che quest’anno si arricchisce di un importante aggiornamento: la prima storica Finale di Supercoppa femminile. Oltre al Campionato Serie Aon maschile e femminile, gli appassionati potranno ammirare le gesta delle squadre che si sfideranno sulle sabbie di Cirò Marina.

Ma non finisce qui. Il meglio del Beach Volley Nazionale prenderà parte al Campionato Italiano Assoluto maschile e femminile targato FIPAV, portando ancora più spettacolo e adrenalina sulla costa calabrese. Sarà un’occasione imperdibile per gli amanti dello sport e per i numerosi turisti che affolleranno la città in quei giorni.

Per il terzo anno consecutivo, Cirò Marina si conferma una delle capitali italiane dei #beachgames. Centinaia di atleti provenienti da tutto il Paese si daranno battaglia sulle arene di sabbia, sotto lo sguardo attento di quasi trenta web radio e tv accreditate. Sarà un’occasione unica per dimostrare il grande senso di accoglienza della comunità locale e far conoscere le bellezze naturali delle spiagge, delle acque cristalline e dei panorami mozzafiato che circondano la città.







ADVERTISEMENT

Non solo sport, ma anche cultura e tradizione: durante l’evento, i visitatori avranno modo di degustare i prelibati prodotti eno-gastronomici del territorio, veri e propri marchi distintivi di Cirò Marina. Dalle prelibatezze culinarie ai rinomati vini locali, ogni palato potrà deliziarsi con le eccellenze che rendono unica questa parte di Calabria.

L’appuntamento è dal 20 al 30 luglio, quando lo sport e l’emozione prenderanno vita sulle spiagge di Cirò Marina. I cittadini e i turisti potranno godere di uno spettacolo unico, che unisce la passione per lo sport alla bellezza di un territorio che regala emozioni indimenticabili.

Il sindaco Sergio Ferrari ha espresso la sua soddisfazione nel poter ospitare un evento di tale importanza, sottolineando l’impegno dell’amministrazione comunale nel promuovere il turismo sportivo e valorizzare le risorse del territorio. Cirò Marina si conferma così una meta ambita per gli amanti dello sport e per coloro che desiderano trascorrere una vacanza all’insegna dello spettacolo e del relax in una delle perle della costa calabrese.