Share on Twitter

Share on Facebook

ATALANTA, FLOP3 MEDIA VOTO E FANTA MEDIA. Muriel giù dalla torre. Brutta annata anche per Maehle e Pasalic

Terminato il campionato, vediamo squadra per squadra i migliori calciatori per Media Voto e Fanta Media. E, voi ne avete avuto qualcuno di questi nella vostra rosa?

» continua a leggere su GAZZETTA.IT