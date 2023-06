Share on Twitter

Il talento e la passione per la pasticceria di Raffaello Zucco hanno portato grandi risultati quest’anno. A fine febbraio, tra il 28 febbraio e il 1º marzo, Zucco ha vinto il prestigioso campionato italiano di pasticceria svoltosi a Massa Carrara. Grazie a questa vittoria, il giovane pasticciere è entrato a far parte della squadra italiana che si esibirà ai campionati del mondo di pasticceria, gelateria e cioccolateria a ottobre presso la Fiera Host Milano.

Zucco, insieme ai suoi talentuosi colleghi Antonella Biasco e Antonino Crimi, si è posizionato tra i migliori pasticceri del paese. Questo risultato straordinario testimonia la dedizione, l’abilità e la creatività del trio che rappresenterà l’Italia nella competizione mondiale.

La specialità di Zucco, grazie alla quale ha trionfato al campionato italiano, è l’arte dello zucchero e le torte moderne. Le sue sculture in zucchero artistico hanno catturato l’attenzione dei giudici e degli spettatori, dimostrando la sua maestria nel modellare questo materiale dolce e trasformarlo in vere opere d’arte commestibili.

La strada verso i campionati del mondo non è stata semplice per Zucco e i suoi colleghi. Dopo la vittoria nazionale, si sono immediatamente messi al lavoro per allenarsi e perfezionare le loro tecniche. Gli allenamenti intensi e la continua sperimentazione li hanno portati a raggiungere livelli di eccellenza che li renderanno degni rappresentanti dell’Italia nel mondo della pasticceria.

“Metteremo tutto il nostro impegno e la nostra passione in questa sfida internazionale”, ha dichiarato Zucco. “Siamo consapevoli della competizione accesa che ci attende, ma siamo pronti a dimostrare il nostro valore e a rappresentare al meglio il nostro paese”.







Mentre si preparano per i campionati del mondo a Milano, Zucco ha promesso di condividere con il pubblico gli aggiornamenti sul loro progresso.

L’Italia sarà orgogliosa di avere Zucco, Biasco e Crimi come suoi ambasciatori nella competizione mondiale di pasticceria. I tre pasticceri dimostrano che la passione, la dedizione e il talento possono portare a risultati straordinari, ispirando altri aspiranti pasticceri a perseguire i propri sogni nel mondo della dolcezza e della creatività culinaria.