Mare, sole, divertimento e l’immancabile pallone sono stati i protagonisti di 4 entusiasmanti giornate nel magico scenario del villaggio “Spiagge Rosse “ nel cuore della riserva marina di Isola Caporizzuto .

Diverse le società partecipanti che insieme ai tritoni e le sirenette Crotonesi hanno affidato i giovani atleti a mister Asteriti , allenatore della Poseidon Crotone reduce dal campionato professionistico di serie B2, e a mister Muto da anni impegnato come allenatore dei settori giovanili .

I giovani de la società olvi asd, Botricello, Cutro e Crotone







hanno svolto il programma di doppio allenamento sotto gli occhi attenti della campionessa Francesca Piccinini che per l’intera giornata di giovedì ha interagito con i giovanissimi atleti . Nella giornata di venerdì è stata la volta di altri 3 ospiti di grido; Francesco Corrado (con trascorsi in serie a1) josi Iorno (fresco vincitore della serie a3) e Giuseppe Rugna (allenatore di beach volley a Milano).

Bilancio nettamente positivo dunque, la Pallavolo Crotone si conferma luogo privilegiato per far proliferare tra i giovani i valori dello sport svolgendo una straordinaria azione aggregativa e formativa così come evidenziato nel Brindisi di fine stagione di qualche giorno prima nella cornice del ristorante “ porto Vecchio “.

I vertici della società si sono infatti ritrovati per analizzare gli stupefacenti numeri.

“Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti in questa stagione agonistica “ dice la Presidente della Pallavolo Crotone Romina Pioli “ sono quasi 400 i ragazzi che hanno scelto di tesserarsi per condividere insieme una passione , più di 100 nel settore maschile, 180 partite disputate di cui 120 nel settore femminile . La tenacia che ci anima da anni e ci spinge ad osare sempre di più per raggiungere risultati ambiziosi”e’ notizia dell’ultima ora la consegna da parte del Presidente Regionale Fipav Sestito del Marchio di qualità del settore giovanile prodotto dalla Fipav Nazionale per le poche società che si contraddistinguono nel settore giovanile, dalla fase del reclutamento ai progetti scuola fino ai risultati dei campionati.

“Devo ringraziare tutti quelli che ci hanno dato un contributo, economico logistico e morale,”dice la Presidente “abbiamo brindato alla stagione quasi chiusa ma soprattutto a quella che deve arrivare che potrebbe avere delle gradite sorprese; Il nostro motto e’ “ We are Family” e in famiglia si cresce , questa e’ la nostra missione”.