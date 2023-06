Share on Twitter

Oltre ai nove agenti del 220^ corso di formazione che la settimana scorsa hanno preso servizio presso la Questura, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha assegnato altri otto poliziotti, potenziando l’organico complessivo. In particolare, cinque di loro provengono da altre sedi, per cui sono stati direttamente assegnati agli Uffici, mentre tre provengono da varie scuole di Polizia della penisola, frequentatori del 221^ corso di formazione, per cui hanno iniziato il periodo di tirocinio di due mesi, al termine del quale verranno incardinati definitivamente nelle varie articolazioni.

Il Questore ha avuto un incontro con i nuovi agenti, ai quali ha dato il benvenuto, quindi, dopo aver loro illustrato le molteplici e delicate attività in cui saranno impegnati, ha formulato loro gli auguri di buon lavoro.