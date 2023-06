Share on Twitter

Lunedì 26 giugno si è svolto alla Nuova Scuola Pitagorica l’importante evento “Intelligenza Artificiale ed Etica Pitagorica. Verso quale Futuro?”.

L’incontro è stato l’occasione per presentare il nuovo libro del Prof. Antonino Giannone, docente di Leadership and Ethics, “Umanesimo Digitale. Trasformazione Digitale e Antologia dei Valori Umani”, alla presenza dell’editore Giuseppe Laterza di Bari, entrambi Membri del CSR della Nuova Scuola Pitagorica.

Nel libro si esaminano le grandi trasformazioni nei processi dei complessi sistemi organizzativi della società digitale e le possibili conseguenze future dell’IA con l’Etica e la libertà della persona. Questa è stata la prima presentazione del libro prima di un tour in Università, Fondazioni, Scuole. È stata scelta Crotone, non a caso, la città del grande Filosofo e Matematico Pitagora, che è riconosciuto a livello mondiale come il Fondatore dell’Etica occidentale.

Presentatori autorevoli, che hanno fornito il loro contributo intellettuale a questo lavoro, sono: Guido Perboli, Prof. Intelligenza Artificiale al Politecnico di Torino – Valeria Lazzaroli, presidente del Comitato Scientifico dell’Ente Nazionale per la Trasformazione digitale – Mons. Gianni Fusco, Prof. di Teologia Dogmatica e Antropologia culturale presso la LUMSA di Roma – Ubaldo Livolsi, Top Manager in Finanza internazionale, Prof. Corporate and Finance presso la Link Campus University di Roma.







L’incontro è stato animato da molti interventi che hanno reso il dibattito ancor più interessante e ricco di contenuti. Hanno preso parte alla discussione tra gli altri i membri della Nuova Scuola Pitagorica Salvatore Mongiardo, Maurizio Murano, Gaspare Brescia, Lucia Marino e Marco Tricoli.

Il libro del Prof. Giannone sarà presto disponibile sugli scaffali delle più importanti librerie, oltre che disponibile per ordini on-line.