Un’occasione speciale per mostrare stile ed eleganza, con una serata all’insegna della moda e dei premi.

Lucy’s Bakery, la rinomata pasticceria di Lucia Anania situata in Via Torrenova a Cirò Marina, si prepara ad ospitare un evento unico nel suo genere: il concorso Miss e Mister Baby, dedicato a bambini e bambine con un’età compresa tra i 2 e i 15 anni. Questa straordinaria occasione permetterà ai piccoli di esprimere la propria personalità attraverso tre diverse categorie: casual, elegante e moda mare.

Le iscrizioni per il concorso sono ufficialmente aperte fino al 5 luglio e possono essere effettuate direttamente presso il Bar Pasticceria Lucy’s Bakery. Questo evento promette di essere una serata indimenticabile, animata da due presenze speciali: Franco Blefari e con la splendida presentatrice Isabella Calarota, che si occuperanno di allietare la serata.

La serata si svolgerà domenica 9 luglio alle ore 20:30 presso Lucy’s Bakery, e sarà ricca di premi per tutti i partecipanti. Sarà un’opportunità unica per i bambini di mostrare il loro talento e la loro creatività, mentre sfileranno di fronte a una giuria di esperti nel campo della moda e dello spettacolo.







Al termine dell’evento, sarà possibile usufruire di un delizioso apericena. Tuttavia, per garantire un servizio rapido e accurato, è necessario prenotare nei giorni precedenti l’evento.

Lucy’s Bakery, con la sua lunga tradizione nel settore della pasticceria di alta qualità, si conferma ancora una volta come un punto di riferimento per l’intrattenimento e il divertimento dei più piccoli. Il concorso Miss e Mister Baby rappresenta un’occasione ideale per trascorrere una serata in compagnia, esprimere la propria personalità e condividere momenti speciali con famiglia e amici.

Non perdete l’opportunità di partecipare a questo straordinario evento organizzato da Lucy’s Bakery. Preparatevi a vedere sfilare i piccoli protagonisti della moda di domani, pronti a stupire con il loro stile unico ed elegante.