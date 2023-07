Share on Twitter

Share on Facebook

Al processo i messaggi fra la vittima del 43enne assassino e i medici: “Buon pomeriggio dottore, non abbiamo notizie, lui sta peggiorando e siamo molto preoccupati”. E alla madre: “Continuo ad avere paura… non me lo voglio ritrovare sotto casa a Genova”

» continua a leggere su REPUBBLICA.IT