L’Avv. Salvatore Rocca, le istituzioni devono prendere subito provvedimenti in vista della imminente stagione estiva sulla presenza ingombrante della “Key Manhattan” sul lungomare Crotonese.

Un pugno nell’occhio. Un mostro gigantesco ed ingombrante, che resterà a deturpare il mare di Crotone almeno fino alla prossima estate. La “Key Manhattan”, mega piattaforma larga 74 metri e lunga 61, si sta occupando della manutenzione dei pozzi di estrazione del gas metano per conto di Eni, Che di fatto l’ha imposta.

Resta il fatto che l’impatto visivo è assolutamente devastante, specie in una città che ha nella bellezza del mare la sua unica risorsa, e per di più vanterebbe (in teoria forse più che in pratica) un’Area marina protetta tra le più grandi d’Europa.







L’altro giorno e’ apparsa, una fiamma tra venerdì e sabato all’improvviso sull’unità di perforazione che da sei mesi staziona davanti al lungomare di Crotone, suscita sollievo. Non si tratta di un incendio, come più di qualcuno aveva pensato, ma del collaudo dei lavori, delle prove di produzione del gas dopo l’intervento di ripristino dei pozzi della piattaforma Hera Lacinia Beaf, avviati il 6 gennaio scorso con l’arrivo dell’unità e conclusi, come da cronoprogramma, venerdì 30 giugno.

Dovrebbe essere questa fiamma in torcia è l’ultimo atto prima che la Key Manhattan levi le ancore per ritornare alla base, il porto di Ravenna: massimo due giorni e sparirà dalla vista dei crotonesi. I pozzi ‘HL 16 dir’, ‘HL 17 dir’ e ‘Luna 41 dir A’ sono stati riportati a regime. Due avevano cessato di pompare metano tra il 2018 ed il 2020, l’altro continuava ad estrarre con una portata ridotta di circa l’80 per cento. Il potenziale erogativo è stato ripristinato con la perforazione di pozzi in diagonale a partire dai primi tre.

Appello a tutte le istituzioni a crotonese occupatevi della vicenda, non possiamo accogliere i turisti a crotone con questo mostro sulle nostre spiagge, del meraviglioso lungomare di Crotone.

Avv. Salvatore ROCCA

Cell. 340.3386909