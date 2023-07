Share on Twitter

Share on Facebook







ADVERTISEMENT

La newsletter Dietro la lavagna e la spinta autoritaria sull’istruzione del governo di centrodestra: ritorno del voto in condotta alle medie, lavori socialmente utili per chi attacca i docenti. E umiliazione pubblica dello studente bullo. Scrivete come la pensate a…

» continua a leggere su REPUBBLICA.IT