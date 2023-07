Parte dall’11 luglio al 6 agosto la Colonia Estiva cirotana per 22 bambini: Indetta una Manifestazione di Interesse volta all’individuazione di uno stabilimento balneare che li ospiterà. “L’Amministrazione vuole dare valore alle attività sociali e di aggregazione ha detto il primo cittadino dell’antico borgo Mario Sculco, che in una nota scrive- L’Amministrazione Comunale, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 26 giugno 2023, organizza una colonia estiva dal 11 Luglio al 6 Agosto per 22 bambini di età compresa tra i 6 ai 12 anni. Già Indetta una Manifestazione di Interesse- prosegue Sculco- volta all’individuazione di uno stabilimento balneare che ospiti suddetta attività, l’ente provvederà ad assicurare il trasporto, con automezzi comunali propri, dei ragazzi che parteciperanno alla colonia estiva per il tratto stradale Cirò – Cirò marina e viceversa”. E ancora prosegue il sindaco- “Pieno sostegno da parte nostra alle molteplici attività pensate per socializzare, esercitare la propria autonomia e sviluppare fiducia in se stessi. Oltre a rispondere ai bisogni specifici dei bambini relativi alla socializzazione e ad assolvere una importante funzione educativa nel loro processo di crescita, la colonia viene incontro alle esigenze delle famiglie nel periodo in cui le scuole sono chiuse”. Dunque i ragazzi possono rilassarsi finalmente dopo un anno di scuola e, al tempo stesso, socializzare con i coetanei, svolgendo attività di vario genere, tra cui quelle sportive, naturalistiche, che portano a sviluppare le capacità relazionali e che accrescono l’autostima. E’ importante fare in modo che i bambini possano intraprendere esperienze diverse che contribuiscono alla loro sana crescita.







