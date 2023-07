Share on Twitter

Si avvicina il terzo appuntamento del prestigioso evento estivo, il Teatro Sotto le Stelle “Premio Città di Melissa”, giunto alla sua quarta edizione. In questa serata di spettacolo e divertimento, l’Associazione Culturale “30Allora” sarà protagonista con la commedia brillante “L’ospedale degli infermi scalzi”, adattamento e regia di Vincenzo Russo.

L’attesa è grande per assistere a questa performance teatrale che si svolgerà in piazza Padre Pio, nel cuore di Torre Melissa, a partire dalle 21:30. I cittadini e gli amanti del teatro sono invitati a partecipare numerosi per trascorrere una serata all’insegna del gusto e del divertimento, immergendosi nell’atmosfera unica che solo il Teatro Sotto le Stelle può offrire.

L’Associazione Culturale “30Allora” è nota per le sue rappresentazioni coinvolgenti e di alta qualità, e questa volta non sarà da meno. La commedia brillante “L’ospedale degli infermi scalzi” promette di regalare momenti di risate e spensieratezza al pubblico presente. L’adattamento e la regia di Vincenzo Russo assicurano una messa in scena unica e coinvolgente, che farà apprezzare ancora di più il talento degli attori e l’impegno dell’intera compagnia teatrale.







Ma l’offerta di questa serata non si limita solo allo spettacolo teatrale. Gli organizzatori hanno pensato anche ad un’esperienza enogastronomica indimenticabile: una degustazione di vini offerta dalla rinomata cantina Vini Mauro. I partecipanti avranno l’opportunità di apprezzare i sapori pregiati dei vini locali, accompagnati da una selezione di deliziosi stuzzichini.

Il Teatro Sotto le Stelle “Premio Città di Melissa” si conferma dunque un evento imperdibile per gli amanti del teatro e per chi desidera trascorrere una serata diversa, all’aria aperta, immerso nell’arte e nel divertimento. L’iniziativa è resa possibile grazie al sostegno e all’impegno di associazioni culturali, istituzioni locali e sponsor che credono nell’importanza della cultura e dell’intrattenimento.

Non perdete l’occasione di partecipare a questo straordinario evento: segnatevi l’appuntamento sul calendario, l’8 luglio, e raggiungete piazza Padre Pio a Torre Melissa per godervi una serata all’insegna del teatro, del gusto e della convivialità. Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme questa esperienza indimenticabile.