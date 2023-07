Dario Cortese del Club Velico Crotone e Eliana Colella del Circolo Velico Reggio Calabria hanno ottenuto la qualificazione al Campionato Italiano Optimist 2023. I due promettenti atleti calabresi si sono guadagnati il diritto di partecipare alla prestigiosa competizione dopo un’eccezionale performance nella selezione zonale Optimist della VI zona Fiv Calabria e Basilicata.

La selezione si è svolta in due tappe, la prima il 11 giugno a Reggio Calabria e la seconda a Crotone, con due giorni di regate organizzate dalla sezione locale della Lega Navale Italiana. I partecipanti sono stati suddivisi in due fasce d’età, con 15 velisti per la Divisione A (11-14 anni) e 11 velisti per la Divisione B (8-10 anni). I ragazzi della Divisione A hanno affrontato nove prove, di cui tre nella tappa di Reggio Calabria, mentre i più giovani della Divisione B hanno disputato otto prove, anch’essi con tre regate svolte sulle sponde dello Stretto.

Dopo due giornate impegnative, che hanno messo alla prova le loro abilità e adattabilità, l’organizzazione è riuscita a completare tutte le regate previste per la Divisione A, mentre per la Divisione B le condizioni meteorologiche hanno impedito la terza prova nel primo giorno di regate a Crotone. Nonostante le sfide, i giovani velisti hanno dimostrato grande talento nel gestire le condizioni di gara così variegate.

Al termine dei due giorni di competizione, Dario Cortese del Club Velico Crotone ha trionfato nella Divisione A, conquistando due vittorie, un secondo posto, due terzi posti e un quarto posto. Inseguito da vicino, Eliana Colella del Circolo Velico Reggio ha ottenuto tre primi posti e un secondo posto, garantendosi un posto sul podio. Sul terzo gradino è salita Siria Spatolisano del Club Velico Crotone.

Nella Divisione B, il dominio è stato di Ruben Soda del Club Velico Crotone, che ha vinto tutte le prove, dimostrando un talento straordinario. Al secondo posto si è piazzata Anita Valentina Colella del Circolo Velico Reggio, con quattro secondi posti, mentre al terzo posto si è distinto il giovanissimo Marcello Maria Morace del Club Velico Crotone, che sta facendo parlare di sé nel panorama velico regionale.







ADVERTISEMENT

Oltre alla qualificazione per il Campionato Italiano Optimist 2023, altri atleti calabresi si sono distinti nella selezione zonale. Alla “Coppa del Presidente” parteciperanno Bianca Borrello e Jacopo Francesco Malara del Made in Med Community Reggio Calabria. Ruben Soda del Club VelicoCrotone e Anita Valentina Colella del Circolo Velico Reggio si sono qualificati per la “Coppa Cadetti”, riservata agli atleti nati nel 2013. Mentre Bianca Barilà Ielo e Giuseppe Errigo, entrambi del Made in Med Community Reggio Calabria, parteciperanno alla “Coppa Primavela”, dedicata agli atleti nati nel 2014.

Dario Cortese ed Eliana Colella rappresenteranno quindi la Calabria nel Campionato Italiano Optimist 2023, che si terrà alla fine dell’estate. Saranno accompagnati da altri talentuosi velisti calabresi che si sono qualificati per importanti competizioni nazionali.

L’intera regione calabrese è orgogliosa di questi giovani atleti che, con il loro impegno, talento e passione per la vela, stanno portando in alto il nome della Calabria nel panorama velico italiano. Auguriamo a Dario, Eliana e a tutti gli altri partecipanti calabresi un grande successo nel Campionato Italiano Optimist 2023 e nelle competizioni future.