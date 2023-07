Share on Twitter

Anche quest’anno il lungomare di Crotone verrà vigilato da pattuglie appiedate della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri.

Infatti, in considerazione dell’avvento della stagione estiva, che determina un notevole afflusso di persone sul lungomare del capoluogo, soprattutto nelle ore serali e notturne, d’intesa con il Prefetto, è stato predisposto un piano di controllo straordinario dell’area interessata dalla cd. “ movida “, ove peraltro insistono, come è noto, diversi locali pubblici di intrattenimento e di ristorazione.

Il servizio verrà effettuato da pattuglie appiedate nelle fasce orarie indicate, soprattutto nei giorni, come il venerdì ed il sabato, in cui si registra una massiccia concentrazione di persone, con l’impiego di personale della Questura e del Comando Provinciale dei Carabinieri.







Gli operatori hanno il compito di vigilare sulla sicurezza delle persone, con funzioni di prevenzione nonché di repressione dei reati, con particolare riferimento al consumo e allo spaccio di stupefacenti, agli scippi e alle rapine, la vendita di alcolici ai minori di anni 16, alle immissioni di suoni nell’ambiente da parte dei locali pubblici che svolgono attività di intrattenimento musicale in violazione dei limiti determinati dalla legge e dal regolamento comunale, e all’accensione illegale di fuochi di artificio.

Tali servizi verranno assicurati per tutta la durata della stagione, ad integrazione delle ordinarie attività di controllo del territorio svolte quotidianamente con pattuglie automontate.