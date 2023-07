Da un paio di settimane aleggiava la possibilità di essere ammessi in serie B1 ma la società, reduce da uno straordinario campionato si era subito tuffata nella programmazione della nuova stagione agonistica ,concentrandosi a perfezionare le questioni burocratiche relative all’affiliazione ,al tesseramento e alle modifiche statutarie imposte dalla nuova legge sullo sport.

Il presidente Romina Pioli e il Presidente onorario main sponsor Nunzia Bossi hanno dovuto , però ,lasciare in sospeso i lavori in corso dopo aver appreso di essere stati giudicati idonei dalla Federazione Italiana Pallavolo per l’ammissione al campionato superiore che aprirà le porte alle Sirene per disputare la nuova stagione del campionato in serie B1. Grande entusiasmo tra gli addetti ai lavori che dopo il passaggio di consegne avvenuto nella notte del 6 luglio, sono stati travolti dall’ euforia ed hanno brindato ufficialmente a questo prestigioso traguardo che di fatto porta lo sport Crotonese alle porte della massima serie sportiva.







Nelle prossime ore la società renderà note tutte le novità che saranno messe in campo e che riguarderanno la creazione di una nuova squadra dirigenziale oltre alla presentazione dello staff tecnico e delle nuove atlete che vestiranno la maglia della Poseidon pallavolo Crotone affacciandosi nel panorama nazionale alle porte della serie A.