A comunicarlo il responsabile regionale Gennaro Madera.







ADVERTISEMENT

L’incontro è previsto Lunedì 10 luglio, dalle ore 10, 00 alle ore 13,00, “Saremo a Crotone sul Corso Vittorio Veneto, area antistante il palazzo Comunale, insieme alla CISL, con un nostro gazebo”- scrive in una nota Madera.. In questa mattinata- prosegue la nota- oltre a presentare tutti i servizi promossi dal Patronato INAS: come ricongiunzione contributi presenti in diverse gestioni previdenziali; riscatto anni di laurea; accreditare contributi per malattia o maternità; recupero contributi da lavoro nero; scegliere la previdenza complementare più adatta alle proprie esigenti ecc. sarà inoltre possibile partecipare alla raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare promossa dalla CISL: “La Partecipazione al Lavoro – Per una governance d’impresa partecipata dai lavoratori”. Dunque tutti in piazza lunedi con l’INAS sempre al servizio dei lavoratori