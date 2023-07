La stagione estiva è finalmente arrivata e il Consorzio Jobel, in collaborazione con Fabbrica, ha preparato un entusiasmante programma di eventi culturali che si terranno durante tutta l’estate. Grazie al loro impegno e alla sinergia tra le due organizzazioni, vengono proposte attività che promuovono la creazione di comunità e la diffusione della cultura, offrendo allo stesso tempo momenti di svago e divertimento.

La prima sorpresa di questa calda stagione sarà il “Volo in mongolfiera”, un evento imperdibile in programma per venerdì 14 luglio 2023, alle ore 18:00, nell’area del Museo Archeologico di Capo Colonna. Quest’esperienza straordinaria permetterà a grandi e piccini di ammirare dall’alto le meraviglie della nostra terra come mai prima d’ora.

Durante il volo ascensionale, i partecipanti avranno l’opportunità di godere di uno spettacolo panoramico mozzafiato offerto dalla magia di Capo Colonna. Le viste panoramiche dei 50 ettari del suggestivo promontorio Lacinio, con la sua area archeologica delimitata dalle antiche mura romane, la maestosa Torre Nao, il Tempio di Hera Eleutherìa, il Santuario della Madonna di Capo Colonna, il Museo Archeologico Nazionale e l’aria marina insignita della Bandiera Blu, saranno solo alcune delle meraviglie che si potranno ammirare. Inoltre, la zona boschiva e la macchia mediterranea, simbolo del bosco sacro dedicato alla dea, regaleranno un’esperienza unica e suggestiva.

Durante il volo in mongolfiera, l’immaginazione potrà lasciarsi trasportare dalle leggende e dalla storia di Capo Colonna. Si potrà scorgere la figura di Annibale che, partendo da questo promontorio, intraprese il suo viaggio di ritorno verso Cartagine, o immaginare Pitagora di Samo che, secondo la tradizione, avrebbe tenuto incontri con il ramo femminile della sua scuola in questo luogo magico. Si può persino immaginare il leggendario passaggio degli Argonauti alla ricerca del vello d’oro. Come affermava il filosofo John Dewey, “l’arte sta nell’imporre un disegno all’esperienza, e il nostro godimento estetico risiede nel riconoscere quel disegno”. Questo è il fondamento della nostra esperienza estetica di comunità.

Al termine del volo in mongolfiera, i partecipanti avranno l’opportunità di visitare il Museo Archeologico di Capo Colonna. La visita si concluderà nel suggestivo Giardino, permettendo di godere di ulteriori momenti di contemplazione e di immergersi nella bellezza del luogo. Questa magnifica giornata di festa si concluderà nel segno della convivialità, creando un’atmosfera di gioia e condivisione.







Per ulteriori informazioni, prenotazioni o per contattare il Consorzio Jobel, è possibile chiamare il numero 0962/27697 o inviare un’e-mail all’indirizzo info@jobel.org.

Il volo in mongolfiera sopra Capo Colonna, organizzato dal Consorzio Jobel in collaborazione con Fabbrica, promette di essere un’esperienza straordinaria che unirà arte, cultura e comunità. L’opportunità di ammirare dall’alto le bellezze di questo luogo storico e godere di panorami mozzafiato sarà un momento indimenticabile per tutti i partecipanti. Non perdete l’occasione di prendere parte a questa magnifica avventura estiva e di vivere un’esperienza unica nel cuore di Capo Colonna.