Nei giorni scorsi, a Cirò Marina (KR), i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno dato esecuzione ai sequestri preventivi di beni immobili, mobili registrati e disponibilità finanziarie, per la riconducibilità a sei soggetti coinvolti nel p.p. c.d. “Ultimo Atto”, che si trova ancora nella fase delle indagini preliminari, che ha riguardato le cosche della ‘Ndrangheta cirotane, facendone emergere, tra gli altri, gli interessi e le cointeressenze economiche su territorio di Cirò Marina, nel settore delle attività di pesca e quelle a essa connesse.

In tale procedimento, con particolare riferimento e limitatamente alle suddette vicende, sei sono stati i soggetti destinatari di Ordinanza di Custodia Cautelare Personale, di cui 5 (cinque) in carcere e 1 (uno) agli arresti domiciliari.







I sequestri preventivi hanno riguardato 3 (tre) magazzini, ubicati in Cirò Marina, e quanto in essi contenuto, tra cui svariate celle frigorifero del tipo industriale, 2 (due) imbarcazioni per la pesca d’altura, ormeggiate nel porto turistico del medesimo centro, 3 (tre) società operanti nel settore ittico, 2 (due) furgoni per il trasporto del pescato, 3 (tre) conti correnti bancari, per un valore complessivo di circa 100.000,00 Euro (centomila/00) Euro.

Si tratta di sequestri preventivi, adottati ex art. 321 del c.p.p. dal Tribunale di Catanzaro – Ufficio del G.I.P. nell’ambito del Proc. Pen. 2490/22 Mod. 21 DDA, sulla base delle articolate indagini di polizia giudiziaria svolte dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cirò Marina. Il procedimento per le ipotesi di reato è attualmente nella fase delle indagini preliminari.