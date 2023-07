Un abito da sposa unico al mondo, realizzato interamente con capelli, conquista l’attenzione dei media.

Anna Pirito, rinomata Hair Stylist, ha lasciato il segno ai recenti “Mr. Hair Artist Awards – Acconciatura, Make-up e Barber” svoltisi presso l’Hotel Ariston a Paestum il 26 e 27 febbraio. L’evento, organizzato da “Mister Luigi Serrone Academy”, celebre nel settore per aver guidato la “Nazionale Italiana Acconciatori”, ha messo in luce l’arte delle pettinature femminili.

Il Museo delle Acconciature, sede del campionato mondiale, ha rappresentato un intero universo dedicato all’affascinante mondo dei capelli delle donne. Qui, tra spettacolari pettinature ispirate ad Avatar e un’esposizione di abiti da sposa realizzati interamente con capelli, Anna Pirito ha suscitato un grande interesse.

Il primo posto è stato vinto da questo abito con cappello realizzato interamente a mano utilizzando fili di capelli.

La creatività di un gesto la passione tra le dita, un miracolo che prende vita tra le sottili trame dei capelli che sono la cornice della mia ispirazione.

In un mondo che cambia, mi sono riappropriata dell’eleganza e dell’etereo, delle forme delicate che impreziosiscono il volto di una donna e ha dato vita al grido della femminilità.

Ingabbiata negli schemi della società si libera la mia creatività affinché all’interno di una massa informe prenda vita la sinuosità delle ciocche che con l’ausilio di pettine e lacca diventano qualcos’altro.

Ed ecco che quel miracolo tra le mani si muove, si trasforma e diventa arte, la mia arte!

Anna Pirito

Questo “Avatar” è uno spettacolo che abbiamo realizzato con la Nazionale Italiana, diretta dal maestro Luigi Serrone.

E’ un opera che ho creato, anch’essa composta di capelli. In questo caso, ho giocato molto con i colori della natura, rappresentando il mare e la terra. Durante la presentazione, ho dichiarato di essermi ispirata a me stessa come una donna guerriera forte e determinata. Questa sono io.







Una giornalista di Mediaset, incuriosita da un abito esposto, ha intervistato Anna per svelare il significato di questa creazione unica, circondata da quadri raffiguranti acconciature tradizionali. Anna ha spiegato che l’abito è stato ispirato dalla sua stessa arte e dalla sua passione per il mondo del matrimonio. Desiderando far sentire ogni donna una principessa nel giorno delle nozze, ha dedicato settimane di lavoro notturno nella sua attività per realizzare l’abito dei sogni.

L’abito da sposa di Anna è un’opera d’arte che racchiude la sua anima e la sua passione per il mestiere. All’interno del vestito, è stato creato un cuore interamente fatto di capelli, rappresentando la sua passione per l’acconciatura. Le mani, simbolo della sua abilità artistica, e gli strumenti del mestiere come lacca e pettine sono stati aggiunti per trasmettere l’artigianalità del suo lavoro.

L’originalità e la maestria di Anna Pirito hanno catturato l’attenzione dei partecipanti e dei media presenti all’evento. Il suo abito da sposa unico nel suo genere è diventato un simbolo della sua arte e della sua dedizione al settore dell’acconciatura. Anna ha dimostrato ancora una volta di essere una figura di spicco nel mondo dell’hairstyling, portando avanti la sua passione con creatività e innovazione.

Il suo successo ai “Mr. Hair Artist Awards – Acconciatura, Make-up e Barber” conferma la sua abilità di unire l’arte dei capelli e la sua visione unica nell’esaltare la bellezza delle donne attraverso le pettinature. Anna Pirito continua a sorprendere e a ispirare gli amanti dell’acconciatura in tutto il mondo, dimostrando che l’arte dei capelli è in continua evoluzione e può raggiungere vette incredibili grazie all’impegno e alla dedizione degli artisti come lei.