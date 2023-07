Share on Twitter

Share on Facebook







ADVERTISEMENT

FOCUS, LECCE. D’Aversa è il nuovo allenatore: come possono cambiare i giallorossi con l’ex tecnico di Parma e Sampdoria

Nuovo volto sulla panchina del Lecce. Dopo le precedenti esperienze in Serie A – con Parma e Sampdoria – D’Aversa si rimette in gioco succedendo a Baroni

» continua a leggere su GAZZETTA.IT