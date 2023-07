Share on Twitter

L’Istituto Comprensivo “Casopero” di Cirò Marina (KR) sta intraprendendo un importante percorso di digitalizzazione e innovazione della propria biblioteca grazie al progetto “Innovare per educare al sapere”, finanziato attraverso il Programma Operativo Regionale della Calabria (POR CALABRIA) FESR-FSE 2014-2020.

L’istituto ha ottenuto un finanziamento di 20.000 euro nell’ambito delle Misure di sostegno per Biblioteche ed Archivi storici pubblici, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio librario e migliorare l’offerta dei servizi culturali attraverso l’utilizzo delle tecnologie digitali e delle competenze tecniche. Questo contributo rende l’I.C. “Casopero” l’unico beneficiario nella provincia di Crotone per tale iniziativa.

La Dirigente Scolastica, Prof.ssa Graziella Spinali, sottolinea l’importanza della trasformazione e dell’innovazione didattica, che non si limita al contributo della ricerca nazionale e internazionale, ma viene sostenuta in modo significativo anche dalle scuole stesse. L’istituto ritiene fondamentale valorizzare il proprio patrimonio librario e migliorare l’accessibilità e l’utilizzo dei servizi culturali attraverso l’implementazione di nuove tecnologie e competenze tecniche.

Il progetto “Innovare per Educare al Sapere” mira a riqualificare e potenziare la biblioteca scolastica, trasformandola in uno spazio educativo aperto a tutti, comprese le famiglie e i giovani del territorio circostante. Attraverso l’utilizzo di strumenti innovativi, laboratori culturali e artistici, la biblioteca si collegherà alla comunità locale, creando uno spazio online accessibile a tutti.







L’obiettivo principale del progetto è quello di trasformare la biblioteca in un luogo di aggregazione culturale e inclusione sociale, nonché di avanzata tecnologia, che possa essere fruibile da chiunque. Per raggiungere questo obiettivo, l’istituto collaborerà con la Fondazione Culturale “Paolo di Tarso” di Roma, leader nazionale nel campo della digitalizzazione e dell’innovazione tecnologica per la valorizzazione e la tutela del patrimonio culturale e librario. La Fondazione selezionerà dei libri e li renderà accessibili a tutti mediante la metodologia dello storytelling multimediale.

Inoltre, saranno organizzati laboratori di educazione alla lettura e scrittura, nonché attività di sviluppo psicomotorio e artistico-musicale. Il progetto prevede anche attività innovative di inclusione per gli studenti con disabilità o bisogni educativi speciali, grazie all’intervento di educatrici esperte. L’associazione “3×21 i sogni di Saveria” di Cosenza organizzerà laboratori con l’aiuto di educatrici specializzate nella consulenza tra pari.

L’Associazione Musicale “Vivaldi” di Cirò Marina si occuperà di laboratori artistico-musicali rivolti agli studenti e alle loro famiglie, promuovendo l’arte e la cultura nel territorio. Inoltre, l’Istituto ha stabilito collaborazioni con l’Associazione “Frammenti” di Cirò Marina, l’Associazione “A.R.P.A.” di Cosenza e il Krimisa Sport Center di Cirò Marina.

Attraverso questo progetto, la scuola si impegna a promuovere la partecipazione, l’inclusione e l’apprendimento di tutti gli studenti, indipendentemente dai loro specifici bisogni educativi. Grazie all’utilizzo degli strumenti digitali, l’istituto intende creare un ambiente educativo inclusivo e coinvolgente. Inoltre, l’Istituto si apre al territorio, coinvolgendo attivamente le famiglie e creando una comunità educante che sostiene gli studenti nel loro percorso di crescita e cittadinanza. Il progetto contribuirà allo sviluppo della conoscenza e della ricerca, promuovendo la crescita civica e democratica degli studenti, dei docenti e della comunità in generale.