L’azione di contrasto allo spaccio di stupefacenti in città, da parte delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ha consentito di sequestrare dosi in eroina, e di denunciare due soggetti.

Nel corso di servizi effettuati nel quartiere Fondo Gesù, gli agenti hanno notato due giovani, uno dei quali noto per i suoi pregiudizi in materia di stupefacenti, i quali, alla vista della volante hanno tentato di allontanarsi, ma sono stati raggiunti e bloccati.

Quindi, gli operatori hanno proceduto alla perquisizione dello scooter di uno dei due, un giovane di 22 anni, rinvenendo una dose di eroina, mentre all’interno dell’autovettura dell’altro uomo, di 43 anni, sono state trovate quattro dosi della medesima sostanza; una minuziosa ispezione nell’aiuola immediatamente vicina ha permesso di rinvenire altre 12 dosi di eroina.







Pertanto, si è proceduto alla denuncia del titolare dell’autovettura in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, per detenzione al fine di spaccio di stupefacenti, e alla segnalazione al Prefetto dell’altro in quanto assuntore, per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste. Le altre dosi rinvenute sono state sequestrate, al momento, a carico di ignoti; in merito, sono in corso indagini. Inoltre, nel corso di un controllo ad una autovettura, gli agenti hanno rilevato l’evidente stato di alterazione psico-fisica del conducente, un giovane di 25 anni, per cui lo hanno invitato a sottoporsi agli accertamenti urgenti finalizzati a verificare l’uso di sostanze alcoliche o stupefacenti; lo stesso, peraltro privo della patente di guida in quanto già revocata, non ha aderito all’invito di effettuare gli esami previsti presso il locale nosocomio, opponendo un netto rifiuto, per cui è stato denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Crotone.