Il Moto Club Crotone Ugo Gallo ha annunciato la nomina del suo nuovo Direttore Sportivo durante la riunione del Consiglio Direttivo tenutasi presso la pizzeria del Lido Garden il 13 luglio. Il dottor Claudio Carallo, già membro attivo del Consiglio Direttivo e con un lungo impegno nell’organizzazione delle attività del club, è stato scelto all’unanimità per questa posizione di responsabilità.

Il dottor Carallo è un dirigente medico di medicina interna presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Mater Domini di Catanzaro ed è stato insignito della Stella d’Oro al Merito Sportivo dal C.O.N.I. per il suo impegno durante la pandemia da Covid-19. Fin dall’inizio della crisi sanitaria nel 2020, il dottor Carallo ha risposto alla chiamata della Protezione Civile, che ha reclutato medici volontari da tutto il paese da inviare nelle aree più colpite dal coronavirus. Ha prestato servizio come volontario presso il centro Covid di Trento, svolgendo anche attività di ricerca nell’aprile 2020, prima di trasferirsi a Catanzaro e in Campania.

Oltre alla sua passione per la medicina, il dottor Carallo è un grande appassionato di motociclismo. In seguito alla sua nomina come Direttore Sportivo del Moto Club Crotone Ugo Gallo, ha espresso la sua gratitudine al presidente Fabio Gallo e a tutto il Consiglio Direttivo per l’onore che gli è stato conferito. Ha sottolineato che il suo impegno e quello del club continueranno ad essere focalizzati sull’organizzazione di competizioni sportive, gite in moto, raduni e iniziative sociali e culturali.







Il Moto Club Crotone Ugo Gallo, un club storico ed esclusivo che ha radici profonde nella comunità motociclistica da 44 anni, è impegnato nel consolidare la propria identità e nel rafforzare le basi per la crescita futura. Il Consiglio Direttivo sta lavorando per portare gli Internazionali d’Italia Supermarecross a Crotone e ha già avviato i contatti con enti e istituzioni per realizzare questo obiettivo. L’obiettivo finale è regalare alla città un evento di grande rilevanza nel mondo del motocross.

La nomina del dottor Claudio Carallo come Direttore Sportivo del Moto Club Crotone Ugo Gallo rappresenta un importante passo avanti per il club e testimonia l’impegno e la dedizione della sua leadership nel promuovere la passione per la moto e rafforzare il legame tra i membri della comunità motociclistica locale.