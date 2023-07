Il Sindaco Mario Sculco sottolinea l’importanza del sociale come obiettivo prioritario.

È iniziata con grande entusiasmo la Colonia Estiva organizzata dal Comune di Cirò, offrendo ai giovani partecipanti un’esperienza ricca di divertimento, sicurezza e opportunità di crescita. Il Sindaco Mario Sculco ha espresso il suo impegno continuo nel promuovere politiche sociali che mettano al centro l’interesse dei cittadini.

La Colonia Estiva, che si svolge sotto la guida dell’Assessore alle Politiche Sociali Maria Aloe, rappresenta un momento speciale per i bambini del comune. I partecipanti sono stati accolti con entusiasmo e hanno avuto l’opportunità di sperimentare nuove attività e divertirsi insieme.







Il Sindaco Sculco ha sottolineato l’importanza di garantire sicurezza e professionalità durante la Colonia Estiva. Grazie a un servizio attento e ad attività significative, i ragazzi possono crescere in un ambiente protetto e stimolante.

“Non smetteremo mai di concentrare le nostre energie verso il sociale, che consideriamo un aspetto fondamentale e centrale nella nostra azione amministrativa”, ha dichiarato il Sindaco. “La Colonia Estiva rappresenta uno dei tanti modi in cui cerchiamo di fornire opportunità ai giovani cittadini, incoraggiandoli a sviluppare le proprie capacità e a creare legami di amicizia duraturi.”

L’amministrazione comunale di Cirò continua a lavorare con impegno per promuovere politiche sociali che rispondano alle esigenze della comunità. Attraverso iniziative come la Colonia Estiva, il Comune si impegna a creare un ambiente inclusivo e stimolante per i giovani, in cui possano apprendere, crescere e divertirsi in tutta sicurezza.

La Colonia Estiva del Comune di Cirò rappresenta un esempio concreto di come l’amministrazione comunale si dedichi al benessere dei propri cittadini, investendo nelle nuove generazioni e costruendo un futuro migliore per tutta la comunità.