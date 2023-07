Share on Twitter

Il personaledelle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha tratto in arresto un giovane crotonese di 21 anni, in quanto ritenuto responsabile del reato di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli operatori sono intervenuti in un appartamento nel quartiere Margherita, a seguito di una segnalazione per lite in famiglia e, durante il controllo all’interno dell’immobile, la loro attenzione è stata attirata da un odore di marjuana proveniente dal locale adibito a lavanderia.

Aprendo l’oblò della lavatrice, gli agenti hanno rinvenuto un pacco contenente 750 grammi di hashish e 9 grammi di marjuana, un bilancino di precisione, materiale per il taglio e il confezionamento delle sostanze, e la somma di 325 euro in contanti.







Il materiale rinvenuto è stato sequestrato, ed il soggetto, denunciato in stato di arresto, è stato posto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone.